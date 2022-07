Rijbewijs ingenomen van mogelijk dronken bestuurder

Toen agenten ter plaatse kwamen bij het ongeval troffen ze, naast de bestuurder, nog twee inzittenden aan. Ze zijn allebei per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De dienders roken dat de bestuurder mogelijk gedronken had. De man weigerde zich te legitimeren. Daarop is hij aangehouden. Op het politiebureau weigerde hij mee te werken aan een ademanalyse. Zijn rijbewijs is ingenomen en de verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.