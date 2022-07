Drankrijders van de weg gehaald bij alcoholcontroles

Op de Parkweg in Velsen-Zuid werd van 19.00 uur tot 21.30 uur gecontroleerd. 135 bestuurders werden onderworpen aan een blaastest. Twee automobilisten bleken onder invloed van alcohol (465 en 285 Ugl). Daarnaast werden er bekeuringen uitgeschreven voor snelheid, het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het rijden en rijden zonder rijbewijs.

Op de Zeeweg in Overveen werd van 22.30 tot 00.30 uur gecontroleerd. Acht brom- en snorfietsers bleken onder invloed van alcohol. 510 en 615 Ugl waren de hoogst geblazen hoeveelheden. Van deze bestuurders werd het rijbewijs ingevorderd. Eén persoon was staande gehouden, maar ging er voor de blaastest vandoor. Zijn snorfiets bleef achter en deze persoon zal zich later moeten verantwoorden.

Op de Heemsteedse Dreef werd een bestuurder van een snorfiets gecontroleerd. De bestuurder, een 48-jarige man uit Hoofddorp, bleek onder invloed van alcohol en drugs. De man kreeg een rijverbod van 24 uur en moest zijn snorfiets ter plaatse achterlaten. Toen de agenten later op de nacht opnieuw langs de plek reden, zagen zij dat de snorfiets weg was. Daarop zijn zij naar het huisadres gereden, waar ze de man korte tijd later zagen komen aanrijden. Die ging er bij het zien van de politie vandoor en negeerde diverse keren het stopteken. De Hoofddorper wist te ontkomen, maar zal de nodige bekeuringen op de deurmat kunnen verwachten.

Straffen voor alcohol in het verkeer

Lichte overschrijdingen handelt de politie zelf af. Zwaardere overtredingen (een promillage van meer dan 351 Ugl) legt de politie voor aan het Openbaar Ministerie. De straffen voor rijden onder invloed variëren van een boete tot enkele jaren gevangenisstraf. Naar aanleiding van de uitslag van de blaastest kan de rechter u een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.

Daarnaast kunt u van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een LEMA (Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) of EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) opgelegd krijgen. Deze verplichte cursussen duren enkele dagen en moet u zelf betalen. In deze cursus wordt onder meer de negatieve invloed van alcoholgebruik op de verkeersveiligheid aan de orde gesteld. De cursus is verplicht voor iedereen die is aangehouden met een alcoholgehalte van minimaal 350 Ugl. Voor beginnende bestuurders geldt een alcoholgehalte van minimaal 220 Ugl. Weigert u mee te doen of bent u afwezig? Dan raakt u uw rijbewijs direct kwijt.

Is het aangetroffen alcoholgehalte in uw adem hoger dan 785 Ugl? Dan krijgt u ook een medisch onderzoek opgelegd door het CBR.