Groepje maakt fiets van jongen afhandig

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat hij zondag 24 juli 2022 omstreeks 17.30 uur op de Meidoornstraat fietste. Hij wilde richting Elsstraat gaan maar ter hoogte van een café werd hij door een groep van vijf jongens omsingeld. Een van hen riep dat ze messen bij hadden. Hij werd door het groepje vastgepakt en van zijn fiets getrokken. Twee jongens reden op zijn zwarte omafiets weg gevolgd door drie jongens die er achteraan renden. Het gaat volgens de aangever om blanke jongens in de leeftijd van 15-16 jaar.

Oproep

Was u getuige van het incident, bel dan met de politie via 0900-8844, vermeld dat het gaat om dossier 2022195148 U kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.