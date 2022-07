Man uit Hoek twee keer betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs

De verdachte werd zondag 24 juli 2022 omstreeks 23.40 uur de A12 ter hoogte van Driebergen door de politie betrapt op het rijden onder invloed van alcohol en drugs. Een speekseltest wees op het gebruik van cannabis en cocaïne. Ook had de man alcohol gebruikt. Hij had naar eigen zeggen zes biertjes gedronken. Er werd door een arts bloed bij hem afgenomen. Ook werd zijn rijbewijs ingevorderd en een rijverbod opgelegd. Ondanks zijn belofte is hij, nadat hij was vrijgelaten, toch zelf weer gaan autorijden waarna hij ter hoogte van Oosterhout omstreeks 02.30 uur opnieuw door de politie werd aangehouden. Hierna is er weer een arts gekomen om bloed af te nemen. De auto is vanwege de recidive in beslag genomen.