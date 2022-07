Plofkraak Beukenplein

Op maandag 25 juli rond 02:20 uur heeft er op het Beukenplein in Amsterdam Oost een plofkraak plaatsgevonden. Het plein is ruim afgezet voor onderzoek. De explosie veroorzaakte veel materiele schade. Er is tenminste één persoon gewond geraakt. Op dit moment is het nog onbekend of er bij deze plofkraak iets is buitgemaakt. Volgens getuigen zijn er twee personen kort na de ontploffing ervandoor gegaan op een scooter in de richting van de Sparrenweg.

De politie is een onderzoek gestart naar de plofkraak en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u rond 02:20 uur, voor, tijdens of na de explosie, de mogelijke verdachten gezien in de omgeving van het Oosterpark? Heeft u een camera in de buurt en beelden waar de mogelijke verdachten op zijn te zien of heeft u andere informatie over deze plofkraak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000.