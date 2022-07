Politie onderzoekt overval op coffeeshop en zoekt getuigen

In de omgeving heeft de politie uitgebreid naar de daders gezocht. Via Burgernet is de hulp van het publiek ingeroepen. Dit heeft nog niet geleid tot het vinden van de verdachte. De districtsrecherche Kennemerland zet het onderzoek voort en kijkt of er een verband is met een eerdere overval op de coffeeshop.

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Man

Grijs vest met capuchon

Zwarte pet

Gele gehaakte sjaal voor het gezicht

Blauwe spijkerbroek

Donkere schoenen

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over deze overval? Heeft u vlak voor of na de overval misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan alstublieft door via het telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Mocht u op een andere manier weten wie bij de overval betrokken is dan horen wij dat ook graag. Heeft u beelden of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera, videodeurbel of een dashcams in de buurt van de Rijsstraatweg rond het tijdstip van de overval? U kunt deze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2022151469.