Woning tweemaal beschoten in Barendrecht

Stank

Het is maandagmiddag rond 15.50 uur als wij melding krijgen van een mogelijke beschieting van een woning en veel stank- en rookoverlast. Als de collega’s bij de woning aankomen, treffen zij een kogelinslag aan in een ruit en blijkt er een deel van de gevel zwart te zijn geblakerd. De Forensische Opsporing en het Team Explosieven Verkenning zijn meteen opgeroepen voor een uitgebreid sporenonderzoek. De brandweer deed onderzoek naar de stankoverlast, maar heeft dit onderzoek inmiddels overgedragen aan de Forensische Opsporing van de politie.

Vermoedelijk is de woning in de nacht van zondag op maandag belaagd. Er is toen een melding gedaan van harde knallen maar de hulpdiensten troffen toen niets aan.

In de nacht

Uren later rond 01.15 uur wordt de wijk weer opgeschrikt door harde knallen. Er blijkt te zijn geschoten op dezelfde woning. Als de agenten aankomen bij de woning treffen zij meerdere kogelinslagen en hulzen. Ook hierbij is er niemand gewond geraakt omdat er niemand meer in de woning verblijft. De politie gaat onverminderd verder met het onderzoek naar de toedracht.



Wees een held, voorkom geweld.

