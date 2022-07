Getuigen melden dronken automobilist

Op de Sloeweg-Noord werd de man rond 18.30 uur aan de kant gezet door politieagenten. Hij moest een blaastest ondergaan. Hij blies een ‘F’, wat betekent dat hij teveel gedronken heeft. De Middelburger is meegenomen naar het politiebureau en deed daar een ademanalyse.

Uit die analyse bleek dat hij bijna vijf keer teveel alcohol had gedronken. Hij blies 1025 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht in het apparaat. Als gevolg van die uitslag moest de man zijn rijbewijs inleveren. Het CBR gaat mogelijk onderzoeken of de man nog wel geschikt is om zijn rijbewijs te mogen behouden. Ook kreeg de man een rijverbod van dertien uur. Gedurende die tijd mag hij niet als bestuurder optreden.