Man aangehouden na dragen hesje verboden motorclub

Agenten in Zandvoort zagen de verdachte op zijn motor rijden. Daarbij droeg de man een hesje van een verboden motorclub. Op de Ruiterweg in Haarlem werd de verdachte aan de kant van de weg gezet. De man is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Daar is het hesje van de verdachte in beslag genomen.



De Hoge Raad heeft deze motorclub deze maand in Nederland definitief verboden. Het verbod betekent dat de leden niet meer in het openbaar hun 'colors' mogen dragen. Meerdere clubs zijn de afgelopen jaren verboden en daar geldt het zelfde verbod voor. Na verhoor is de man heen gezonden.