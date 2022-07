Politie onderzoekt brand bij eetgelegenheid en zoekt getuigen

Iets voor 03:30 uur alarmeerde een melder de hulpdiensten omdat hij brand zag bij de voordeur van een restaurant aan de Burcht. De melder kon de brand zelf blussen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar het pand liep wel brandschade op. Er is door de politie een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Burcht, vóór of na de brand. Beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel rond het tijdstip van de brand? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022151534