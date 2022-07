Getuigen gezocht na beroving van 87-jarige vrouw

De vrouw is omstreeks 17.45 uur van haar tas beroofd. Ze kwam daarbij ten val en raakte gewond. Een omstander vond haar tas terug. Er is nog geen verdachte aangehouden. De dader rende na de straatroof een tunnel bij het Floriadepark in en verdween uit het zicht.

Iets gezien?

Heeft u dinsdag 26 juli voor, tijdens of na de beroving iets verdachts gezien in de omgeving van het Ganzevoetpad? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Laat het ons weten. Informatie kunt u via 0900-8844 delen of via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Blijft u liever anoniem, dan kunt u 0800-7000 bellen