Wie weet meer over een gewapende overval aan de Oldegaarde?

Meerdere verdachten zijn dinsdagmiddag 26 juli, rond 15.15 uur een woning binnen gedrongen aan de Oldegaarde in Rotterdam Zuid. Zij hebben hierbij een wapen gericht op de bewoners van het huis. Gelukkig raakten de slachtoffers niet gewond, maar zij zijn uiteraard enorm geschrokken door dit incident. De verdachten zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de overval. Mogelijk heeft u op dat tijdstip iets verdachts gezien in de omgeving van Oldegaarde of heeft u andere informatie die ons verder kan helpen. Neem contact met ons op via de onderstaande opties. Ook als u bijvoorbeeld over een cameradeurbel beschikt en dit nog niet heeft gemeld bij de politie, komen wij graag met u in contact.