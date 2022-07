Onderzoek naar explosie woning; getuigen gezocht

Rond 1.30 uur op woensdagmorgen 27 juli werden de bewoners van de wijk Maaspoort in ’s-Hertogenbosch opgeschrikt door een enorme knal. Bij een woning aan de Goedenrade bleek een explosie te zijn geweest. Door de gealarmeerde collega’s werd al snel geconstateerd dat het een misdrijf betrof.

Het gezin dat in de woning woont, vader, moeder en twee jonge kinderen, bleef gelukkig ongedeerd. Wel hebben zij uit voorzorg de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Hen wordt slachtofferhulp aangeboden.

Onderzoek

Door de collega’s werd vannacht direct een onderzoek opgestart. Daarbij spreken we met getuigen, kijken we of er camerabeelden beschikbaar zijn en er wordt technisch onderzoek verricht in en om de woning. We zullen zeker nog een groot deel van woensdag bij de woning bezig zijn met dit onderzoek. Daarna moet door experts beoordeeld worden op welke termijn de woning weer veilig is voor het gezin om terug te keren. Zij worden tot die tijd elders ondergebracht.

Vergissing

De politie doet dus uitgebreid onderzoek naar de toedracht, achtergrond en aanleiding van deze explosie. Vanuit diverse bronnen krijgen we daarbij te horen dat het mogelijk om een vergissing zou gaan. Het doelwit zou mogelijk een andere woning zijn geweest. Dit is een scenario waarmee we in ons onderzoek nadrukkelijk rekening houden. Het is echter nog veel te vroeg om daar definitieve conclusies aan te verbinden. Het onderzoek richt zich dan ook, zoals gebruikelijk, op vele mogelijke scenario’s.

Getuigen

Wij zijn op zoek naar mensen die mogelijk iets van deze explosie weten of iets weten dat er mogelijk mee te maken heeft. Heeft u rond het tijdstip van de explosie iets verdachts gezien bij of in de omgeving van de woning? Wellicht is u in de dagen voorafgaand ook al iets bijzonders opgevallen? Deel dat dan met ons. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.