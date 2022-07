Verdachten vast na nachtelijke inbraken

Zomertips om uw huis te beschermen tegen inbrekers

Tip 1

Een goede buur is altijd top, maar tijdens uw vakantie helemaal onmisbaar. Vraag of zij uw ogen en oren kunnen zijn in uw afwezigheid. Heeft u iemand die voor de planten zorgt? Vraag dan of diegene ook de post weghaalt en af en toe de gordijnen in een andere stand hangt.

Tip 2

Maak het inbrekers niet gemakkelijk! Sluit ramen, deuren en andere ingangen goed af. Zorg dat er rondom uw huis geen krukjes, ladders of andere klimwaardige objecten te vinden zijn.

Tip 3

Laat dat opruimen nog maar even zitten. Veel mensen vinden het lekker om in een opgeruimd huis terug te komen na hun vakantie. Inbrekers houden daar ook van, want zo kunnen ze zien dat er al een poosje niemand thuis is geweest. Zorg dus dat het huis er bewoond uitziet. Een koffiekopje hier, nog wat vaat op het aanrecht of wat schoenen in de gang.

Tip 4

Uit het oog, uit het inbrekershart. Leg uw waardevolle spullen uit het zicht, of zelfs op een andere locatie. Heeft u sieraden of andere waardevolle objecten in huis? Bedenk dan waar ze veilig zouden liggen. Misschien wil een familielid er ook wel even op passen.

Tip 5

Labels doen ertoe! Heeft u een label aan uw koffer? Schrijf dan niet uw thuisadres op. Zo weten handige vliegveldcriminelen precies waar u woont. Zet bijvoorbeeld alleen uw telefoonnummer erop. Mocht uw koffer dan kwijtraken, kunnen ze u alsnog bereiken. Hetzelfde geldt overigens voor sleutelhangers met adressen.

Tip 6

Een inkoppertje: zorg ervoor dat er af en toe een lamp aangaat op uw huisadres. Dit kan bijvoorbeeld door een tijdschakelaar te kopen en die in te stellen. Tegenwoordig zijn er ook lampen die u met een app kunt besturen, zelfs vanaf uw vakantieadres!

Tip 7

Bent u de thuisblijver en ziet u iets in de buurt dat u niet vertrouwt? Bel dan 112. Zo kunnen wij de verdachte situatie meteen onderzoeken en op heterdaad iemand aanhouden.