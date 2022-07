Politie zoekt verdachten vernieling rijksweg A7

Het afval bestond uit hooibalen, autobanden, mest, hout, een koelkast en asbest. Een grote hoeveelheid hiervan was in brand gestoken. Inmiddels is het afval geblust en geruimd, en is de weg weer vrijgegeven. Mede door de duisternis is een zeer gevaarlijke situatie ontstaan. Voor zover bekend hebben weggebruikers geen schade of letsel opgelopen door deze actie.

Het opzettelijk de weg vernielen, versperren of onbruikbaar maken betreft een ernstig misdrijf (162 Strafrecht).

De politie heeft een onderzoek gestart naar de daders en roept getuigen op zich te melden. Mocht u weten wie bij de incidenten betrokken zijn dan vernemen wij dat graag via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2022153057.