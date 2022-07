Man verdacht van witwassen en voorbereiden drugsproductie

De politie ontving dinsdag 26 juli informatie dat er in het bedrijfspand aan de Bredeweg mogelijk wapens zouden liggen. Om die reden deed de politie ’s avonds laat een doorzoeking in het pand. Hierbij vonden agenten meerdere steek- en slagwapens en een nepvuurwapen. En ook een grote hoeveelheid pepperspray. Daarnaast troffen zij meerdere materialen aan die gebruikt kunnen worden voor de productie van hard- en softdrugs. Ook zijn twee slagtanden van olifanten aangetroffen. In samenwerking met de Douane wordt onderzoek gedaan naar de herkomst en leeftijd van de ivoren slagtanden.



De 50-jarige verdachte zit op dit moment vast en wordt vrijdag 29 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris.