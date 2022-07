Politie lost waarschuwingsschoten na woningoverval Rotterdam

Rotterdam - De politie heeft afgelopen nacht rond 04:50 uur meerdere waarschuwingsschoten gelost tijdens een achtervolging. De politie was achter een drietal verdachten aan, na een gewapende woningoverval aan de Kromme Elleboog in Rotterdam. Daar werd een feestje verstoord door een gewapende overval. Hierbij raakte twee personen gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. De politie doet onderzoek en is op zoek naar de overvallers.