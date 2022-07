Explosie bij woning in Hoef en Haag

Explosie

Midden in de nacht werden inwoners van Hoef en Haag opgeschrikt door een harde knal. Deze was rond 3.55 uur in de wijde omgeving te horen en bleek afkomstig van een explosie bij een woning aan de Hagesteinsestraat. In verschillende meldingen werd gesproken over een gaslucht. Uit voorzorg is daarom de directe omgeving ontruimd, totdat duidelijk was dat er geen explosiegevaar meer was. In het onderzoek naar een mogelijk gaslek of andere schadelijke stoffen, hebben de explosieven verkenners samen met onder andere de brandweer en Stedin de omgeving verkend. Er zijn geen stoffen meer aangetroffen die een gevaar kunnen vormen voor de omgeving.

Mogelijke oorzaak

Wat precies de oorzaak is van de explosie, wordt nog onderzocht. Daarbij wordt ook rekening gehouden met scenario’s van een opzettelijke actie. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met eerdere explosies in de regio. Ook die mogelijkheid wordt meegenomen in het onderzoek.

Het team van de Forensische Opsporing en de recherche doen sporenonderzoek om de bron van de explosie te achterhalen. Daarnaast is het belangrijk dat er zo veel mogelijk informatie is om een volledig beeld te krijgen van de gebeurtenissen rondom de explosie. Er zijn diverse camerabeelden bekeken en er wordt uitvoerig buurtonderzoek gedaan.



Onderzoek

Een explosie in de buurt kan veel vragen oproepen. Deze vragen staan ook centraal in het onderzoek naar het incident. Als er meer informatie te delen is over vorderingen in het onderzoek, volgt dit via de gebruikelijke kanalen. Voor omwonenden is er slachtofferhulp beschikbaar.

Camerabeelden

Woont u in Hoef en Haag, of heeft u hier een bedrijf? Dan kan het zijn dat u beschikt over camerabeelden die kunnen helpen in ons onderzoek. Kijk daarbij specifiek naar beelden tussen 3.30 uur en 4.14 uur in de nacht van 28 op 29 juli. Ziet u op deze beelden mensen of voertuigen? Deel de beelden dan met de politie. Dat kan via onderstaand tipformulier, of bel 0900-8844.