Getuigen gezocht van schietincident bij woning

De politie kreeg donderdagochtend de melding dat een bewoner de nacht ervoor knallen had gehoord. Ter plaatse is een kogelinslag aangetroffen.

Bij het schietincident raakte niemand gewond. Wel raakte een woning beschadigd. De kogel is door een raam geschoten en kwam terecht in een kamer waar een 1-jarig kind lag te slapen.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u in de vroege ochtend op donderdag 28 juli iets verdachts gezien in de buurt van de David Blesstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Laat het ons weten.

Informatie kunt u via 0900-8844 delen of via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Blijft u liever anoniem, dan kunt u 0800-7000 bellen.