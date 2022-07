Schietincident op de Zwartewaalstraat in Rotterdam; politie zoekt schutter en getuigen

Een voetganger zou na onenigheid met de bestuurder van een personenauto geschoten hebben op het voertuig. De bestuurder reed daarna weg in de richting van Zuidplein. We hebben geen melding gekregen dat er mensen gewond zijn geraakt.



De schutter is na het schietincident gevlucht in de richting van de Maashaven. Het gaat om een man met een licht getinte huidskleur, tussen de 20 en 30 jaar uit, dun postuur en in het zwart gekleed. Iets gezien of meer informatie? Neem contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.