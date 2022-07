Meertalig dossier op politie.nl na overval Helenaveen

Ondanks dat we elke dag met een volledig team keihard werken om de zaak op te lossen, is er nu nog heel veel onduidelijk. In de regio wonen en werken veel mensen uit bijvoorbeeld Polen, Litouwen en Oekraïne, die we in het Nederlands niet bereiken. Maar zij hebben misschien wel informatie die ons zou kunnen helpen in het onderzoek. Daarom benaderen we hen nu in hun eigen taal.



Hulp hard nodig

We kunnen natuurlijk niet alles wat we al wél weten vertellen, maar het dossier op politie.nl wordt zo veel mogelijk gevuld met informatie over de stand van het onderzoek en met vragen aan het publiek. Er is nog heel veel dat we niet weten en waarvoor we de hulp van de burgers hard nodig hebben. Elk kleine beetje informatie, hoe onbelangrijk het ook mag lijken, kan misschien toch net het stukje van de puzzel zijn dat we zoeken. We doen daarom nogmaals een beroep op iedereen die iets weet of denkt te weten om het met ons te delen. Dat kan via de Opsporingstiplijn, 0800-6070 of eventueel gegarandeerd anoniem bij Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.



De zaak

In een woning aan de Lagebrugweg in Helenaveen werd op maandag 11 juli 2022 rond 08.00 uur een zwaargewonde man aangetroffen. Het bleek te gaan om de 47-jarige bewoner. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij zondag 17 juli aan zijn verwondingen. Gezien de omstandigheden waaronder het slachtoffer werd aangetroffen, gaan we uit van een gewelddadige overval. De man werd namelijk gekneveld/vastgebonden gevonden. Of er uiteindelijk spullen van de man zijn meegenomen is echter vooralsnog niet duidelijk.