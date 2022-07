MMA-meldingen leiden tot hennepkwekerij

De afgelopen dagen waren er meerdere anonieme meldingen binnen gekomen over een verdachte situatie bij een woning aan de Groenstraat. Mannen die op vreemde tijdstippen via de tuin de woning binnen gingen. Mannen met maskers op die de woning inlopen en nog meer van dat soort meldingen. Omdat de mogelijkheid bestond dat het om een drugslab zou kunnen gaan, wat natuurlijk levensgevaarlijk is, werd besloten om direct actie te ondernemen. Vrijdag 1 juli 2022 was de actiedag.

Aanhouding en hennep

In eerste instantie werd de voordeur niet geopend. Op het moment dat begonnen werd met het openbreken van de deur werd hij toch geopend door de eerdere bewoner van het nu leegstaande pand. De woning was geprepareerd voor een hennepkwekrij en overal lagen spullen die daar mee te maken hadden. Verdeeld over twee slaapkamers werden 215 planten en benodigde apparatuur aangetroffen. Alles is inbeslag genomen en zal worden vernietigd. De verdachte is aangehouden.

Melden helpt

U kunt ook helpen uw eigen omgeving veiliger te maken. Meldt verdachte situaties zoals hierboven omschreven. Dat kan via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen, via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006), of anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M