Aanhouding na steekincident Coolsingel

Foto: stockfoto politie



Tijdens het evenement Rotterdam Unlimited Zomercarnaval wat in het centrum plaatsvond, kreeg de politie rond 17.20 uur een melding van een steekincident. Agenten waren er snel bij en konden een 20-jarige vrouw uit Heerlen aanhouden. Haar rol wordt onderzocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd voor de behandeling aan zijn verwondingen.



Mocht u iets gezien of gehoord hebben, neem dan contact met ons op via één van de onderstaande mogelijkheden.