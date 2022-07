Agent meerdere keren geslagen in binnenstad Leeuwarden

Rond 1:00 uur willen agenten een groep personen aanspreken omdat zij mogelijk betrokken waren bij een straatroof aan De Tuinen in Leeuwarden. Twee agenten fietsen op dat moment over de Wirdumerdijk en zien een groep personen die voldoen aan het signalement van de personen die vermoedelijk bij de straatroof betrokken zijn geweest.

Op het moment dat zij de identiteit van deze personen willen controleren, slaat een 18-jarige vrouw uit Leeuwarden de agent uit het niets meerdere keren op zijn hoofd. Hierop begint een van de te controleren mannen de agent ook te slaan. Dan mengt zich een derde man zich ook in de ontstane situatie. Door een aantal toegesnelde agenten wordt de situatie onder controle gebracht en worden twee mannen en de 18-jarige vrouw aangehouden. De aangehouden mannen zijn een 39-jarige man uit Leeuwarden en een 20-jarige man uit Assen. Of zij ook bij de melding van de straatroof betrokken zijn wordt onderzocht.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De agent is ter controle naar het ziekenhuis geweest en heeft door deze mishandeling een hersenschudding en een flinke bult op zijn hoofd opgelopen. De recherche doet onderzoek naar deze situatie en de betrokken agent gaat aangifte doen. Heeft u de mishandeling zien gebeuren of heeft u camerabeelden? Deel deze met de politie. Dit kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via het online tipformulier.

Geweld tegen politieambtenaren (GTPA)

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers of andere hulpverleners onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.