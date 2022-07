Gewonden bij steekincident Herestraat Groningen: verdachten aangehouden

Rond 13:45 uur kregen de hulpdiensten de melding van een steekincident voor een winkelpand aan de Herestraat. Politie, ambulance en het MMT kwamen met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De traumahelikopter van het MMT landde op de Grote Markt. Ter plaatse werd duidelijk dat er twee slachtoffers waren. Twee slachtoffers (twee 28-jarige mannen uit Groningen) raakten gewond en zijn beide gecontroleerd in het ziekenhuis. Wat er aan het incident vooraf is gegaan wordt onderzocht.

Verdachten aangehouden

Kort na het steekincident kon in de Gelkingestraat een verdachte worden aangehouden. Het gaat om een 26-jarige man uit Groningen. Hij was ook gewond en is ook overgebracht naar het ziekenhuis. Na het eerste onderzoek en het horen van enkele getuigen is ook een van de slachtoffers in het ziekenhuis aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar wat zijn precieze rol is geweest bij deze situatie.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Toen het steekincident plaatsvond was het erg druk in de Herestraat en waarschijnlijk hebben veel mensen het incident zien gebeuren. Voor iedereen die daar behoefte aan heeft is slachtofferhulp beschikbaar. Slachtofferhulp is telefonisch te bereiken via 0900-0101. De politie heeft al met meerdere getuigen gesproken. Heeft u nog niet met de politie gesproken maar hebt u wel belangrijke informatie of camerabeelden van het incident? Neem dan contact op met de politie. Dit kan telefonisch via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via het online tipformulier onderaan deze pagina.