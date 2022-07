Pand beschoten in Rotterdamse wijk Zevenkamp; politie zoekt getuigen

Direct na de ontdekking alarmeerden aanwezigen de politie. De Forensische Opsporing werd opgeroepen voor uitgebreid sporenonderzoek. Ook bekijkt de recherche camerabeelden en wordt er buurtonderzoek gedaan. Vermoedelijk is het pand afgelopen nacht beschoten, omdat de kogelinslag gisteren nog niet is opgemerkt.



Heeft u wellicht iets opvallends gehoord of gezien afgelopen dagen wat met het schietincident te maken kan hebben? Of heeft u meer informatie over de toedracht? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.



Wees een held, voorkom geweld.

Daders van schietpartijen schuwen het gebruik van geweld niet. Daders van schietpartijen kunnen opnieuw toeslaan. Voorkom slachtoffers en help de straten veilig te houden, help ons de daders van schietpartijen aan te houden door informatie en beelden te delen als u deze heeft. Melden kan via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of op politie.nl of vertrouwelijk via het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Zij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk. 088 - 661 77 34. U kunt ook anoniem melden via M. op 0800-7000.