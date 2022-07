Getuigen en beelden gezocht van beroving

Aan het begin van de avond liep de jongen over Van Dedemstraat in de richting van de Koepoortsweg, toen een onbekende man hem tegemoet kwam lopen. Die kwam bij de jongen staan en bedreigde hem. Hij wilde de persoonlijke spullen van de jongen hebben. Nadat het slachtoffer deze had gegeven, vertrok de dader in de richting van de Keern. De politie werd ingelicht en stelde een onderzoek in. Agenten hebben naar de verdachte gezocht, maar deze werd niet meer aangetroffen.



De dader had een lichte huidskleur, blond haar en was ongeveer 1,85 m. lang. Hij droeg wijde kleding en een blauwe spijkerbroek.



De politie is voor het onderzoek op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u de beroving zondagavond rond 19:20 uur op de Van Dedemstraat gezien? Heeft u de verdachte voor of na de straatroof in de omgeving zien lopen? Heeft u een camera in de buurt bij uw woning, bedrijf of auto en mogelijke beelden van de betrokkenen? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt u tips en beelden ook direct toesturen via het tipformulier.



2022133419