Inbrekers aangehouden na waarschuwingsschot

Na een melding rond 04.10 uur van inbraak in een woning aan de Rijksstraatweg, was de politie snel ter plaatse. De twee verdachten renden weg, waarop zij werden aangeroepen door de politie. Zij gaven hier geen gevolg aan en probeerden weg te vluchtten, waarna de politie een waarschuwingsschot loste. Hierna gaven beide Amsterdammers zich direct over aan de politie. Vervolgens werden zij aangehouden en ingesloten.

De verdachten hadden meerdere goederen bij zich, die vermoedelijk afkomstig zijn van de inbraak in de woning. Hier wordt door de politie verder onderzoek naar gedaan.

De aangehouden Amsterdammers zijn ingesloten.

2022133613