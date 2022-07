Woning Rotterdam beschoten, politie zoekt getuigen en beelden

Rond 03.10 uur werd de politie gebeld, nadat iemand meerdere knallen had gehoord. Er bleek daadwerkelijk geschoten te zijn en één ruit raakte vernield. De bewoners kwamen met de schrik vrij. Toen agenten ter plaatse kwamen, waren de dader(s) al gevlogen.



Informatie en beelden welkom

Zag u het schieten gebeuren of heeft u andere informatie over de dader(s)? Heeft u misschien beelden van een dashcam-, deurbel- of bewakingscamera? Dan komt de politie graag met u in contact. Bel 0900-8844 en vraag naar de recherche van district Rotterdam-Stad of vertel uw verhaal anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.