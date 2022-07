Mogelijke drugsdealer opgepakt

Op zondag 3 juli 2022 om 17.30 uur controleerde een agent op de Grauwe Polder de bestuurder van een auto die nogal opvallend rijgedrag vertoonde. De inwoner van Etten-Leur gedroeg zich nogal ontwijkend wat de argwaan van de agent opwekte. Met toestemming van de bestuurder stelde de agent een onderzoek in naar drugs of andere verbodenspullen. De man bleek alleen wat gebruikershoeveelheden speed en GHB bij zich te hebben. Die werden in beslag genomen zonder dat er vervolging ingesteld werd.

Woning

Aan het bureau kwam de agent erachter dat er over de woning van de bestuurder enkele MMA meldingen binnen waren gekomen die betrekking hadden op het mogelijk dealen van drugs. Er werd besloten een onderzoek in de woning aan de Kempenerrandweg te doen. De verdachte was thuis. In de woning werd GHB, XTC-pillen en enkele zakjes met vermoedelijk speed en henneptoppen gevonden. Verder lagen er enkele wapens zoals twee tasers, een busje gas, een luchtdrukwapen en een wapenstok. De spullen zijn inbeslag genomen en de verdachte is naar het bureau gebracht voor verhoor.