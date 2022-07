Politie schrijft verschillende bekeuringen uit in centrum Vlissingen

Tijdens de controle werd ook een scooter gecontroleerd die vermoedelijk gestolen was. Het voertuig is in beslag genomen. Verder werden bekeuringen uitgeschreven voor de volgende overtredingen:

-3x een WOK-melding (Wacht Op Keuring), omdat voertuigen niet aan technische eisen voldoen;

-4x bekeuring voor rijden met een elektrische step;

-4x rijden zonder rijbewijs;

-3x rijden met mobiele telefoon in hand;

-2x bekeuring voor overschrijden contructiesnelheid (opgevoerde brommer)

-3x voor rijden zonder verzekering.