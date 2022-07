Mobiele Eenheid ingezet tijdens verschillende acties in Noord-Nederland

Omstreeks 20:30 uur moest de ME in actie komen bij een groot distributiecentrum aan de Edisonstraat in Sneek. Een grote groep actievoerders blokkeerde daar lange tijd het terrein. Na meerdere gesprekken, waarschuwingen en een WOM-brief van de gemeente weigerde een grote groep personen te vertrekken. Hierop is de ME ingezet, om de blokkade te doen stoppen en de actievoerders te laten vertrekken. Duidelijk werd dat de grootste groep aanwezigen een groep mensen betrof die zich gedurende de dag bij de actievoerders heeft aangesloten, maar zelf geen actievoerders zijn. In Sneek zijn vier personen aangehouden voor onder andere openlijke geweldpleging en het blokkeren van de weg. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Inzet traangas in Heerenveen

Rond 23:00 uur moest de ME opnieuw in actie komen. Ditmaal aan de Minerva in Heerenveen, waar opnieuw een grote groep actievoerders met tientallen trekkers een belangrijk distributiecentrum blokkeerden. De politie heeft de aanwezigen in Heerenveen, net als in Sneek, meerdere keren de mogelijkheid gegeven om vrijwillig te vertrekken en de blokkade op te heffen. Aan deze waarschuwingen werd – ondanks een uitgereikte WOM-brief – geen gehoor gegeven, waarop de ME werd ingezet. Toen de ME in Heerenveen arriveerde werden zij al snel bekogeld met diverse goederen. Hierop werd besloten om traangas in te zetten. Dit zorgde ervoor dat de groep snel in beweging kwam, dat de rust snel terugkeerde en dat de ME nauwelijks heeft hoeven chargeren. In Heerenveen zijn drie personen aangehouden voor het niet voldoen aan bevel of vordering. Ook hier worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten.

Blokkade snelweg A37

Op de A37 bij Zwartemeer blokkeerden actievoerders maandagmiddag de snelweg in beide richtingen en het verkeer stond enkele uren muurvast. Op de A37 hebben meerdere trekkers spookrijdend over de snelweg gereden. Toen agenten met de actievoerders in gesprek wilden gaan, ontstond er een grimmige sfeer. Zo hebben actievoerders de banden van een dienstvoertuig leeg laten lopen. Agenten voelden zich geïntimideerd en bedreigd. Hierop kwam de ME ter plaatse. Na een laatste waarschuwing en bij het zien van de ME besloten de actievoerders de blokkade op te heffen. Kort daarna – volledig tegen de afspraken in – besloot een aantal van hen de A37 weer op te gaan. Deze tweede actie duurde gelukkig niet lang. Van een aantal bestuurders die met hun trekker spookrijdend over de snelweg hebben gereden is het rijbewijs ingevorderd.

Meer acties en blokkades in Noord-Nederland

Er waren in Noord-Nederland meer plekken waar actievoerders samenkwamen, zoals in Drachten, Harlingen, Gieten, Beilen, Gaarkeuken, Lauwersoog en Ter Apel. Een aantal blokkades zijn opgeheven door als politie, samen met lokale gemeenten en andere partners, in verbinding te zijn en te blijven met de actievoerders. Het doel van de politie is altijd de-escaleren waar dat mogelijk is. In bepaalde situaties was het noodzakelijk om te dreigen met politieoptreden en twee keer is het heeft de ME daadwerkelijk op moeten treden om blokkades op te heffen en actievoerders weg te sturen.