Aanhouding en zoekingen in groot drugsonderzoek

Uit politieonderzoek, mede op basis van gekraakte, versleutelde chatberichten, komt een link tussen de man en een groot, opgerold drugslab in Lendelede (België) op 8 september 2020 naar voren. De verdachte zou een faciliterende rol hebben gespeeld bij dit drugslab. Bijvoorbeeld in het voorzien van werkers, grondstoffen en materiaal. Het Belgische lab was gevestigd in een oude varkensstal en zou het grootste drugslab zijn dat ooit in België is opgerold.

Begin dit jaar werd ook al een man uit Heerhugowaard aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het bewuste lab.

Samenwerking

De aangehouden man zit vast en het verdere onderzoek loopt. De aanhouding kwam tot stand na uitvoerig onderzoek door de recherche in samenwerking met de Belgische politie en agenten uit het lokale, Nederlandse team Veluwe Vallei Noord, waar Nijkerk onder valt. Voor de aanhouding van de man is een zogenoemde Ondersteuningsgroep ingezet. Zij zijn gespecialiseerd in complexe aanhoudingen.

^SV 2021385265