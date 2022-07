Zes aanhoudingen bij beëindigen blokkade Zwolle

De gemeente Zwolle stelde eerder op de avond (22.30 uur) een noodverordening in, waarin stond dat de aanwezigen van de Galvaniweg moesten vertrekken. De politie heeft boeren meerdere keren de mogelijkheid gegeven om vrijwillig te vertrekken en de blokkade op te heffen. Nadat aan deze waarschuwingen geen gehoor gegeven werd, heeft de ME ingegrepen en de blokkade opgeheven. Daarbij zijn zes verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging. Er werd onder meer met flessen gegooid naar agenten en een politieshovel werd vernield. De verdachten zijn meegenomen naar het bureau. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Er zijn beelden gemaakt van de ongeregeldheden, die nader bestudeerd worden.

Meer blokkades in Oost-Nederland

Eerder op de avond werd in Oosterhout (Gld.) de ME ingezet nadat er om 20:30 uur een noodbevel werd afgegeven. Dit nadat de distributiecentra ook daar de gehele dag geblokkeerd werden. Daar waren de aanwezigheid en aanwijzingen van de ME voldoende om aanwezigen te bewegen om vrijwillig te vertrekken.

Er waren meer plekken waar groepen boeren samenkwamen. Een aantal blokkades zijn opgeheven door als politie in verbinding te zijn en te blijven met de boeren. Het doel van de politie is altijd de-escaleren waar dat mogelijk is. In bepaalde situaties was het noodzakelijk om te dreigen met politieoptreden en helaas heeft de ME in Zwolle daadwerkelijk moeten optreden om de blokkade op te heffen.