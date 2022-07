Beelden ADO-relschoppers in Team West

Bankhelpdeskfraude en vriend-in-noodfraude

Ook vragen we opnieuw aandacht voor een aantal fraudezaken:

Op donderdag 17 februari wordt een 83-jarige mevrouw uit Den Haag het slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Een zogenaamde bankmedewerkster zet in de computer bij haar thuis onder valse voorwendselen geld van haar spaarrekeningen over naar haar betaalrekeningen en verhoogt haar opnamelimiet. In totaal wordt er ruim 2600 euro opgenomen.

Op vrijdag 1 april krijgt een inwoner uit Wierden via WhatsApp een verzoek van iemand die zich als vriend voordoet om geld over te maken. Daarop maakt hij duizenden euro's naar deze rekening over. Uit onderzoek blijkt dat dit bedrag wordt opgenomen bij een pinautomaat in winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk.

Op dinsdag 1 februari krijgt een inwoner uit Deventer een verzoek van iemand die zich als zijn zoon voordoet om geld over te maken. Het slachtoffer maakt verschillende bedragen over. We tonen beelden van de pinner aan het Jonckbloetplein in Den Haag.