10 verdachten aangehouden bij drugsactie Dordrecht

Het gaat om een pand aan de Wijngaardstraat en een pand aan de Torenstraat in Dordrecht. Van de 10 verdachten, zijn er in ieder geval twee die verdacht worden van het handelen in verdovende middelen. Voor iedere verdachte geldt dat hun rol wordt onderzocht. Agenten van het basisteam werden tijdens de actie ondersteund door agenten van Team Parate Eenheid.

Melden verdachte situatie

Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld een verdachte situatie altijd direct bij de politie via 1-1-2. Onthoud locatie, signalementen en bijzondere kenmerken van personen of kentekens van verdachte auto’s en geef die door aan de meldkamer. Als het niet dringend is kunt u informatie doorgeven via 0900-8844.