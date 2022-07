Eén melding leidt naar drugs, vuurwapens en geld

In totaal zijn er op 3 verschillende locaties in de wijk Tilburg West doorzoekingen geweest. Agenten doorzochten deze plekken omdat zij een melding hadden gehad dat daar wapens en drugs aanwezig zouden zijn. Na doorzoeking bleek dit inderdaad het geval. Er werd een flinke hoeveelheid hard- en softdrugs aangetroffen. Ook zijn er meerdere wapens, munitie, geld en nep geld aangetroffen. Al deze spullen zijn door de politie in beslag genomen.



Verdachten

De aangehouden verdachten zijn een 19-jarige en 23-jarige man uit Tilburg. Zij zijn beiden in hun woning aangehouden en zitten nog vast voor verhoor op het politiebureau. Het onderzoek loopt en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Informatie over deze zaak wordt gedeeld met samenwerkingspartners.



Samenwerken met burgers en ondernemers

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zo ook weer in dit geval. Uw informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak wordt opgelost. Het komt vaak voor dat we criminelen kunnen arresteren of drugslabs kunnen sluiten dankzij meldingen van alerte burgers of ondernemers.



Hoe melden?

Hoort of ziet u verdachte zaken in uw omgeving? Vermoedt u criminele activiteiten? Dan horen we dat graag. Meld overlast altijd. Via 0900 - 8844 of via de wijkagent. Anoniem melden kan ook. Bel dan 0800 - 7000 of ga naar meldmisdaadanoniem.nl. Bent u als eigenaar van een terrein benaderd door criminelen? Meld dit altijd direct, omdat u zelf ook risico loopt.