Mannen opgepakt met grondstoffen synthetische drugs

Het busje werd kort na half drie staande gehouden op de Eindhovenseweg-Zuid. Tegelijkertijd werd een auto die erachter reed ook stilgezet, omdat uit waarnemingen van politiemensen was gebleken dat de twee voertuigen bij elkaar hoorden. De inzittenden van de beide wagens waren eerder die nacht namelijk in elkaars bijzijn gezien. In de bestelbus troffen we vervolgens enkele tientallen liters grondstoffen aan, die waarschijnlijk gebruikt worden voor de productie van synthetische drugs. De typische lucht van deze stoffen hing in de bestelbus. Hierop werden de drie mannen aangehouden. Het gaat drie jongemannen uit Eindhoven van 18, 19 en 19 jaar oud. De voertuigen en de grondstoffen werden in beslag genomen voor nader onderzoek.