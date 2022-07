Politie zoekt getuigen gewapende overval

Rond 21.30 uur kwamen twee gemaskerde mannen naar binnen en eisten geld onder bedreiging van een steekwapen. Het tweetal vluchtte vervolgens in de richting van de Deken Deutzenlaan. Beide personen waren smal en droegen donkere kleding. Niemand raakte gewond. De politie is bezig met een buurtonderzoek en is op zoek naar getuigen van deze overval. Heeft u iets gezien of gehoord rond het tijdstip of van te voren, dan kunt u contact opnemen via 0900-8844.