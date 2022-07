Twee verdachten in buitenland aangehouden in verband met moord op Peter R. de Vries

Op Curaçao is een 27-jarige man aangehouden. De man, die de Nederlandse nationaliteit heeft, wordt binnenkort overgebracht naar Nederland.

Daarnaast is in Spanje een 26-jarige Nederlandse man aangehouden. Aan de Spaanse autoriteiten is verzocht om de man over te leveren aan Nederland. De overleveringsprocedure zal naar verwachting minimaal enkele weken in beslag nemen.



Meer informatie kan op dit moment niet worden verstrekt.



Het onderzoek naar de opdrachtgever(s) van en andere betrokkenen bij de moord op De Vries wordt uitgevoerd door de Dienst Landelijke Recherche (Landelijke Eenheid) onder leiding van het Landelijk Parket. Zij zijn het Openbaar Ministerie op Curaçao, het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en het Korps Politie Curaçao alsmede de Spaanse autoriteiten zeer erkentelijk voor de verleende assistentie.