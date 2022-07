Man (50) aangehouden voor online bedreiging politieagenten

Impact enorm

Politiemensen voeren hun taak uit en zetten zich in voor de veiligheid van ons allen. Kritiek hebben op de politie mag en het delen van beelden hoort bij deze tijd. Maar de manier waarop er over politiemensen wordt gesproken is soms zeer intimiderend. De impact op collega’s en hun familieleden is enorm.

Agressie en intimidatie op sociale media tegen politiemensen is de afgelopen jaren toegenomen. De verdere digitalisering van de samenleving lijkt bepaalde mensen er toe te brengen om op internet politiemensen, maar ook politici, journalisten of opiniemakers te intimideren. Maar met welke intentie doet iemand dit? Wat wil iemand met die informatie of gegevens doen? Zo´n bericht of oproep werkt intimiderend en heeft niet alleen effect op de diender die het overkomt, maar zeker ook op zijn familie en teamgenoten. Politiemensen voeren hun werk uit in de publieke ruimte. Zij staat daar voor de openbare orde en veiligheid van een ieder. Ze stappen naar voren wanneer dat nodig is. Dat maakt ze een makkelijk doelwit.

