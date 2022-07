Identiteit gezochte verdachten boerenprotest bekend

In Hierden ging het mis bij het huis van de minister. Vorige week werden er onherkenbare beelden van elf verdachten gepubliceerd. Inmiddels hebben 10 van hen contact gezocht, er zijn er acht aangehouden. Uit onderzoek moet blijken wie de laatste persoon is, als het nodig is kan het zijn dat er alsnog beelden gepubliceerd worden.

Nieuwe beelden vrijgegeven

Van de ongeregeldheden in Kootwijkerbroek en Stroe zijn inmiddels ook beelden vrijgegeven. Agenten werden daar belaagd en in het nauw gedreven en werden er vernielingen aangericht. Inmiddels hebben zich twee verdachten gemeld.

Ook hier worden de gezichten van de gezochte personen eerst onherkenbaar getoond om ze de kans te geven zich te melden. De identiteit van twee mannen is kort na het publiceren van het Gezocht-bericht bekend geworden en is daarom zijn hun beelden offline gehaald. Een man van 33 jaar uit Kootwijkerbroek is aangehouden voor poging zware mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling en opruiing. Vandaag is een tweede verdachte aangehouden op verdenking van dezelfde strafbare feiten, het gaat om een man van 24 jaar uit Barneveld. De anderen die te zien zijn op de beelden worden opgeroepen om zich ook snel te melden, om te voorkomen dat de beelden herkenbaar getoond worden.