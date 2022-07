Getuigen en beelden gezocht van overval supermarkt

Vroeg in de ochtend kwam een man de winkel aan het Marsmanplein binnen. Hij was rond 40 jaar oud en had een licht getinte huidskleur. Hij droeg opvallend wijde kleding; een grijze jas met capuchon een beige broek en een wit mondkapje. De man bedreigde een winkelmedewerker en vroeg om geld. De medewerker volgde de aanwijzingen van de overvaller op. Daarna rende de dader met een onbekend geldbedrag weg in westelijke richting, in de richting van Martinus Nijhofflaan. De politie werd gealarmeerd en startte direct een zoekactie naar de verdachte, maar hij werd niet meer aangetroffen.



Voor het onderzoek naar de overval is de recherche op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u de overval rond 08:00 uur bij de supermarkt gezien? Heeft u de verdachte voor of na de overval zien lopen in de omgeving van het Marsmanplein? Heeft u een camera in de buurt bij uw woning, bedrijf of auto en beelden van mogelijke betrokkenen? Neem dan contact op met de recherche via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt uw tips en beelden ook direct toesturen via het tipformulier.



2022135335