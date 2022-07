Gezochte man incident 'IJzeren Man' aangehouden

De man meldde zich op aandringen van politie bij het politiebureau in Eindhoven. Enkele dagen geleden werd zijn identiteit bekend nadat we meerdere tips daarover hadden binnen gekregen toen we zijn foto openbaar hadden gemaakt. De man is aangehouden en zit vast voor nader verhoor.



Eerdere inspanningen om op een andere manier achter zijn identiteit te komen hadden geen resultaat. Daarop is uiteindelijk door de officier van justitie besloten dat zijn foto gepubliceerd mocht worden. Zijn gezicht toonden we in eerste instantie nog onherkenbaar om hem de kans te geven zich te melden. Toen dat niet gebeurde hebben we hem herkenbaar in beeld gebracht.



Wanneer iemands gezicht openbaar

Het tonen van iemands gezicht die van een strafbaar feit wordt verdacht mag de politie niet zondermeer doen. Wij zullen eerst inspanningen moeten leveren om op een andere manier te achterhalen wie een verdachte is. De toestemming tot het publiceren van iemands foto geeft uiteindelijk de officier van justitie. Of die toestemming gegeven wordt hangt af van de ernst van een feit en of het tonen van de beelden in verhouding staat tot het gepleegde feit. Bij (zeer) ernstige feiten zal er in de regel in een eerder stadium van een onderzoek voor gekozen worden dan bij wat minder ernstige vergrijpen. Dan is het vaak een laatste mogelijkheid die uiteindelijk wordt ingezet. Daarom gaat er soms relatief langere tijd overheen voordat wij beelden tonen van een verdachte.



U leest in de Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging precies aan welke spelregels de politie en het Openbaar Ministerie zich moeten houden.