Twee aanhoudingen tijdens drugsactie in Vianen

Afgelopen mei is er naar aanleiding van binnen gekomen informatie een onderzoek gestart naar vermeende drugshandel. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachten aan de Krijtwal in Nieuwegein werd een aanzienlijk geldbedrag en een voertuig in beslag genomen.

Deze actie maakt deel uit van een groter onderzoek waarbij ondermijnende criminaliteit wordt onderzocht die binnen de gemeenten Houten, Nieuwegein en Vianen actief zijn. De afgelopen maanden zijn meerdere verdachten aangehouden, hoeveelheden drugs in beslag genomen en heeft de politie een beter beeld van hoe de drugshandel zich binnen de gemeenten ontwikkeld. Verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Ondermijnende criminaliteit

Overheidspartners als politie, gemeente, Openbaar Ministerie en Belastingdienst starten steeds meer onderzoeken om deze zware, ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit. Veel delicten zijn gericht op geldelijk gewin. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken het Openbaar Ministerie, politie en ketenpartners criminelen waar. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont.

Informatie delen?

Heeft u informatie over dit soort criminaliteit? Meld dit via 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Lieve anoniem melden? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.