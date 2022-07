Mogelijk vuurwapen aangetroffen in snoepautomaat, twee aanhoudingen

De agenten hebben rond 20.10 uur op Station Zaandam twee 15-jarige jongens aangehouden. Of de andere aanwezige jongeren ook een rol hebben, wordt nog onderzocht. In een snoepautomaat op het station werd een mogelijk vuurwapen aangetroffen. De verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zitten zij op dit moment nog vast. Het wapen is door de politie in beslag genomen voor onderzoek.

Getuigenoproep

De recherche onderzoekt deze zaak en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of meer informatie, de verdachten eerder zien lopen of beschikt u over beelden? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022136479