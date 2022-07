Twee aanhoudingen na beroving met vuurwapen op straat

Beroving

Het slachtoffer heeft een afspraak met twee mannen die een dure merk tas van hem willen kopen. Rond 17.45 uur treft hij deze potentiële kopers in de Huidekoperstraat. Daar haalt een van de twee personen een vuurwapen tevoorschijn en richt dit op het slachtoffer. Hij eist de tas en de telefoon van het slachtoffer. Het slachtoffer geeft zijn tas en telefoon af en rent daarna uit paniek weg richting de Weteringschans.

Aanhoudingen

De politie treft de verdachten al snel aan. Ze rijden op een scooter op het Frederiksplein. Omdat de verdachten mogelijk een vuurwapen dragen, trekken de agenten hun pistool en dwingen zo de verdachten te stoppen. Hierna houdt de politie het tweetal aan. Bij de fouillering wordt bij een van de verdachten een vuurwapen aangetroffen. De tas wordt echter niet aangetroffen. De verdachten zijn 20 en 21 jaar oud en woonachtig in Almere. Vandaag is hun voorgeleiding bij de rechter-commissaris.



Getuigen

De recherche heeft de zaak nog in onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u beeldmateriaal van de beroving (bijvoorbeeld dashcambeelden van geparkeerde auto's), neem dan contact op via onderstaande mogelijkheden.



Ook als u informatie heeft over de weggenomen tas, dan komt de politie graag met u in contact. De tas ziet er als volgt uit: