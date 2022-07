Winkelovervaller dankzij getuigen snel aangehouden in trein

Klanten en medewerkers van een winkel aan de Vuurplaat schrokken enorm toen even na 10.30 uur een man met donkere kleding aan de zaak binnen kwam en dreigde met een scherp voorwerp. Hij eiste geld, en met de buit ging hij er te voet weer vandoor.

De gewaarschuwde agenten hadden al snel contact met getuigen die waardevolle informatie hadden over de vluchtweg van de verdachte. Die zagen dat de man naar station Lombardijen was gegaan en daar in een trein naar Zwijndrecht stapte. Team Parate Eenheid ging direct die kant op, en toen de trein stilgezet was kon de verdachte snel worden aangehouden. Het gaat om een 26-jarige man uit Bergen op Zoom. Na een onderzoek in de trein naar eventuele spullen van de verdachte, mocht de trein weer verder.

Rechercheurs buigen zich over de overval, zullen sporen onderzoeken en met de betrokkenen en getuigen spreken. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar.