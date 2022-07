Getuigen gezocht na steekincident in Almere

De melding over het steekincident kwam om 1:30 uur bij de politie binnen. Hierop heeft de recherche een onderzoek opgestart. Daaruit is gebleken dat het slachtoffer eerder die nacht gewond is geraakt na een ruzie in de Muziekwijk. Na het uitlopen van sporen kwam de recherche uit bij een woning aan de Cellostraat. Een 50-jarige vrouw is aangehouden en meegenomen voor verhoor.

Tips? Geef ze door!

De politie is op zoek naar mensen die vrijdagavond of –nacht iets verdachts hebben gezien of gehoord in de Cellostraat. Omwonenden met (deurbel)camera’s wordt gevraagd de beelden van afgelopen nacht te checken. Mogelijk is daar iets op te zien dat het onderzoek kan helpen.

De politie wil ook graag in contact komen met eventuele getuigen in het centrum van Almere. Misschien heeft iemand de gewonde man gezien op de Hospitaalpromenade of daar in de buurt. Tips kunnen doorgegeven worden via de opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000. Online tippen en beelden uploaden kan via onderstaand tipformulier.