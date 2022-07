Camerabeelden en getuigen gezocht van straatroof

In de middag zat de jongen in speeltuin “De Kerkstraat”, gelegen in een hofje tussen de Kerkstraat en het Krommenieërpad, toen hij van achteren werd benaderd door een jongeman. Die wilde zijn spullen hebben en bedreigde hem met een mes. Daarna pakte hij de tas van het slachtoffer. De jongen probeerde de verdachte nog tegen te houden, maar deze wist met de tas ervandoor te gaan door de steeg in de richting van de Kerkstraat en verdween uit het zicht.



De dader werd geschat rond de 18 jaar oud en 1,85 m. lang. Hij had een slank postuur, zwarte krullend haar en een licht getinte huidskleur. Verder droeg de dader een schoudertasje.



Voor het onderzoek is de recherche op zoek naar getuigen. Heeft u de beroving rond 15:45 uur gezien? Heeft u de verdachte mogelijk voor of na de straatroof zien lopen in de omgeving van de Kerkstraat? Heeft u een camera in de buurt bij uw woning, bedrijf of auto en beeldmateriaal van betrokkenen? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem met 0800-7000. U kunt uw tips en beelden ook direct toesturen via het tipformulier.



2022137124